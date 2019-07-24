سفير السعودية لدى مصر يلتقي أعضاء بعثة نادي حائل الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي حائل الرياضي “للأشخاص ذوي الإعاقة” عبد السلام بن سليمان العامر، وأعضاء بعثة النادي التي تزور مصر حاليًا لإقامة معسكر إعدادي.
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ايوان ليبيا
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