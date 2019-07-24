محمد الامين يكتب :

هانيبال القذافي ضحية للقضاء الطائفي .. وليس أمامه الا القضاء الدولي و المجتمع الحقوقي العالمي..

القضاء اللبناني يصرّ إلحاحاً أن يكون مجرد جهاز ظلم طائفي بيد حركة أمل الشيعية ويتحرك حسب أهواء صغار قادتها ومصالح كبارها ومصالح ورثتهم..

لم يكفِه احتجاز هانيبال والتنكيل به ومحاولة ابتزاز أسرته وافتعال تطورات وزواريب جديدة للقضية بهدف إيجاد أسباب أخرى للإبقاء عليه رهينة لدى خاطفيه وابتزاز عائلته والدولة الليبية .. وهاهو قضاء لبنان الطائفي يكرر نفس السيناريو مرة أخرى –بفروق بسيطة- مع سيف الإسلام وعبد الله السنوسي وأحمد رمضان..

أعتقد أن وقت التسويات قد فات وأن التعلّق بآمال كاذبة في إمكانية أن يثوب هؤلاء إلى رشدهم لم يعُد مجديا، فقد أعماهم الحقد وطُبع على قلوبهم المليئة بالكراهية وشهوة انتقام ظلت طريقها ووُجِّهت الوجهة الخطأ..

هنالك فرصة كبيرة في أن تعرف قضية هانيبال منعرجا حقيقيا بالتركيز على الجانب الحقوقي العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى، التوجه إلى القضاء الدولي لوضع حدّ للمهزلة الراهنة..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا