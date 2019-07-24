ليفربول يعلن إصابة كلاين بقطع في الرباط الصليبي

وأوضح ليفربول إن كلاين أصيب خلال مشاركته في تدريبات الفريق في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال يورجن كلوب مدرب الفريق: “كل الدعم لـ كلاين، ونتطلع لعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن”.

كلاين قضى النصف الثاني من الموسم معارا لفريق بورنموث، قبل أن يعود للفريق عقب إنتهاء الإعارة.

وانتقل كلاين إلى ليفربول صيف 2015 قادما من ساوثامبتون.

وشارك كلاين مع ليفربول في 103 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 3.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن كلاين كان قريبا من الانتقال إلى كريستال بالاس في فترة الانتقالات الحالية.

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