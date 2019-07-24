كلوب: سوق انتقالات ليفربول سيكون عاديا.. وأمتلك فريق أحلامي

وقال كلوب في تصريحات لـ “ليفربول إيكو”: “لقد قلت في الموسم الماضي أن تطوير الفريق ليس أمرا سهلا بسبب الأموال”.

وأكمل “مع دفع الأموال بشكل جنوني يمكنك أن تطور فريقك وتدفع ما تشاء ليكون الأمر ممكنا، لكن نحن كفريق لا نستطيع أن نفعل ذلك”.

واستمر “نمتلك ثروة لكن لا نستطيع أن نفعل مثل ما تفعل الفرق الأخرى، لكن أيضا نحن لا نحتاج هذا (صفقات)”.

وتابع “علينا أن نجد الحلول هذا الموسم، صحيح أنك تجد الحلول أحيانا في سوق الانتقالات، ولن أفصح عن أسماء، لكن في الجانب الأخر عليك أن تجد الحلول في ملعب التدريب وهذا ما نفعله”.

وأردف “لا نزال نبحث عن الأسماء لكن هذا الصيف ليفربول لن يحظى بأضخم سوق انتقالات في تاريخه، سيكون سوق انتقالات عاديا، وإذا لم نحقق شيئا خلال الموسم سيعود الأمر لأسباب مختلفة”.

وأضاف “الأمر يتعلق بالفريق، بمعنى في سوق الانتقالات تقوم ببناء الفريق الذي تطلع له في الموسم، لكن أنا أمتلك هذا الفريق بالفعل، وقد نفكر في ضم لاعبا يجعل الفريق يظهر بشكل أفضل”.

وأتم “أكرر علينا أن نجد الحلول حول المواقف المختلفة”.

ولم يتعاقد ليفربول حتى الآن سوى مع المدافع الهولندي الشاب سيب يان دين بيرج.

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