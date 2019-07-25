أسرار الفندق الليبي في واغادوغو

ايوان ليبيا – وكالات :

يتفاوض رجل الأعمال اللبناني سامي عاشورالمرتبط بحزب الله اللبناني الشيعي مع المؤسسة الليبية للإستثمار ” لايكو ” التابعة لحكومة الوفاق حول فندق ” لايكو ” في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو المملوك كإستثمارات للشعب الليبي في القارة الأفريقية .

ويشغل مهام إدارة ” شركة لايكو ” إبراهيم الدنفور المصراتي فيما يمتلك رجل الأعمال اللبناني شركة تدعى ” عاشور القابضة ” يقول في عرضه بأنها تدير خمسة فنادق عالمية ذات الأربعة والخمس نجوم كما أن عاشور ذاته هو صهر سابق لرئيس مجلس النواب اللبناني ، رئيس حركة أمل الشيعية ، نبيه بري الذي يكنّ العداء الشديد لليبيا منذ عقود بزعم قضية غياب الإمام موسى الصدر.

ويتفاوض عاشور مع الدنفور على إيجار فندق لايكو المملوك لليبيا في بوركينا فاسو لمدة 10 سنوات ، ولكن مصدراً مقرباً من شركته قال بأن الشركة لن تمانع من الدخول في مفاوضات شراء حال رغب الطرف الليبي في البيع ووافق عليه .

وفي السلطة الأعلى للإستثمارات الليبية بما فيها شركة لايكو التي تفاوض رجل الأعمال اللبناني ، تقع المسؤولية على عاتق ” علي محمود “رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار الذي أُعتقل بطرابلس في 6 فبراير الماضي وأُطلق سراحه في 14 أبريل وذلك على خلفية إتهامه بارتكاب وتجاوزات .

وبعد اعتقال محمود ، أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته المتنازع عليها قانونياً ” كرئيس لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار ” قراراً بتاريخ 23 فبراير عيّن بموجبه مدير مكتبه يوسف المبروك بمهام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقد مارس مهام الرئيس خلال فترة إعتقال محمود.

وبالعودة إلى التفاوض ، نشر موقع ” الشفاف اللبناني ” أكد فيه أن حزب الله يستخدم عدداً من رجال الأعمال الشيعة لتصريف فوائض نقدية توفّرت له من عمليات “تبييض أموال” غير معروفة المصدر لشراء استثمارات في القطاعات الانتاجية اللبنانية على اختلافها.

وأضاف الموقع ان متمولين شيعة على رأسهم رجل الاعمال الشاب وسام عاشور اشتروا فندق “الموفنبيك” في بيروت، بعد ان عرضه مالكوه للبيع بمبلغ 126 مليون دولار ، وهو عاشور ذاته الذي يفاوض حالياً شركة الإستثمارات الليبية حول فندقها في واغادوغو .

كما اشترى عاشور وفقاً لذات الموقع مؤسسة “بيت التمويل العربي” ووافق الشريك القطري في “مصرف قطر الاسلامي” على ابقاء حصة له قيمتها 22% من الاسهم في ما اشترى عاشور ومجموعة رجال الاعمال ما نسبته 78% من أسهم المصرف بقيمة 40.5 مليون دولار.

يشار الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اشترط لاتمام الصفقة عدم خروج اي مجموعة خليجية من السوق المصرفية اللبنانية بالكامل، ما جعل مصرف قطر الاسلامي يحتفظ بنسبة 22% من الاسهم لتسهيل عملية البيع.

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