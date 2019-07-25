ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة، الأربعاء، في الوقت الذي يشهد فيه شمال أوروبا درجات حرارة قياسية خلال موجة حارة أخرى يعتقد خبراء المناخ أنها قد تتكرر.

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