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ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة، الأربعاء، في الوقت الذي يشهد فيه شمال أوروبا درجات حرارة قياسية خلال موجة حارة أخرى يعتقد خبراء المناخ أنها قد تتكرر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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