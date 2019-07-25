ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة، الأربعاء، في الوقت الذي يشهد فيه شمال أوروبا درجات حرارة قياسية خلال موجة حارة أخرى يعتقد خبراء المناخ أنها قد تتكرر.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اليابان: إطلاق كوريا الشمالية للقذائف مؤسف للغاية
تم النشر منذُ 4 دقائق
رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تلتقي رئيس الوزراء البولندي
تم النشر منذُ 7 دقائق
قوات من الأفريكوم تصل إلى الكلية الجوية مصراتة
تم النشر منذُ ساعتين
أسرار الفندق الليبي في واغادوغو
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك