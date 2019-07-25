تقرير إنجليزي: أستون فيلا وأرسنال في مفاوضات للتعاقد مع محمد الشناوي

وقالت صحيفة readastonvilla المحلية المهتمة بأخبار الفيلانز إن كلا الناديين أبدى اهتمامهما بخدمات حارس منتخب مصر الذي لفت الأنظار بعد تألقه في كأس الأمم الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن القيمة المتوقع لصفقة انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الدوري الإنجليزي قد تصل إلى 2.5 مليون إسترليني (2.80 مليون يورو).

التقرير أشار إلى أن أرسنال هو المفضل للظفر بخدمات اللاعب إذ يرونه خيارا مناسبا للعب كحارس ثاني خلف بيرند لينو.

لكن مسؤولي أستون فيلا يرون أن فرصهم أكبر في استقدام الحارس في ظل إمكانية منحه فرصة المشاركة كحارس أساسي بحسب التقرير.

ويضم الفيلانز بين صفوفهم الثنائي أحمد المحمدي والمنضم حديثا محمود حسن “تريزيجيه”.

ويملك الشناوي في رصيده 14 مباراة دولية رفقة الفراعنة وكان الخيار الأول في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي قدم فيها مستوى جيد رغم الخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وعاد الشناوي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من بتروجت بعد أن قضى مسيرته كناشئ بين جدران المارد الأحمر.

الشناوي كان حاضرا في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري رقم 41 يوم الأربعاء بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه في 12 مباراة بمسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.

إجمالا شارك صاحب الـ30 عاما مع الأهلي في 77 مباراة، واستقبلت شباكه فيها 50 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 44 مباراة.

الشناوي غادر صفوف شباب الأهلي في 2009 لينتقل إلى طلائع الجيش ثم رحل صوب حرس الحدود في 2012 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى بتروجت الذي تألق برفقته ليجبر الأهلي على استعادة خدماته من جديد.

وتوج صاحب القامة الطويلة (متر وواحد وتسعون سنتيمترا) مع المارد الأحمر بأربعة ألقاب دوري مصري بالإضافة إلى لقب الكأس ومثله في السوبر المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا