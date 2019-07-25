السعودية تطلق نظام إصدار الوكالات الإلكترونية لمواطنيها بالخارج.. والبداية من مصر

أطلقت وزارة العدل السعودية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، على أن يبدأ التطبيق من سفارة المملكة وقنصلياتها في جمهورية مصر العربية، لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم لاحقًا.
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ايوان ليبيا
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