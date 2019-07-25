تأثر حركة الطيران بمطار سخيبول في أمستردام لليوم الثاني

واجه الركاب المسافرون عبر مطار سخيبول بأمستردام، اليوم الخميس، تأخيرات وإلغاءات محتملة، لليوم الثاني على التوالي، بسبب “خطأ” في نظام تزويد الوقود.
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ايوان ليبيا
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