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تأثر حركة الطيران بمطار سخيبول في أمستردام لليوم الثاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

واجه الركاب المسافرون عبر مطار سخيبول بأمستردام، اليوم الخميس، تأخيرات وإلغاءات محتملة، لليوم الثاني على التوالي، بسبب “خطأ” في نظام تزويد الوقود.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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