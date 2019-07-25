جنازة وطنية للرئيس السبسي يوم السبت

تونس-العنوان

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن جنازة وطنية ستقام للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم السبت المقبل.

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس الحداد الوطني لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية، إثر وفاة السبسي عن عمر ناهز 92 عاما.

وأعلن البرلمان التونسي إلغاء الاحتفال بالذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري، التي يحتفل بها التونسيون يوم 25 يوليو من كل عام.

كما دعت الحكومة الشعب التونسي إلى الوحدة والصبر والتكاتف في مواجهة ما اعتبرتها “فاجعة موت الرئيس”.

وقال بيان للرئاسة “في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق، تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل تونس وحاضرها”.

ورحيل الرئيس السبسي تزامن مع استعدادات تونس لإجراء انتخابات تشريعية مطلع أكتوبر المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر القادم.

ووفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد لفترة مؤقتة، أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما، حتى تنظيم الانتخابات.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة الرئيس، انعقد اجتماع بين رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعلى إثره أعلن الناصر أنه هو من سيتولى الرئاسة مؤقتا بمقتضى الدستور.

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