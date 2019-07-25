باليرمو يُطلق شعاره الجديد وخطة العودة للدوري الإيطالي في 3 سنوات

داريو ميري وتوني دي بيازا فازا بمناقصة لإعادة إحياء النادي الإيطالي الذي استُبعد من الدرجة الثانية بسبب المخالفات المالية والإفلاس.

وفشل باليرمو في تقديم الأوراق التي تثبت استقراره المالي للجنة الدوري الإيطالي الدرجة الثانية في الوقت المحدد ليهبط للدرجة الرابعة.

ميري قال للصحفيين عن مستقبل الفريق الصقلي: “متأكد من أنه بعد الكثير من المعاناة، لدينا فرصة لكتابة صفحات جميلة في تاريخنا”.

وتابع “سنقوم بتغيير شعارنا، سيكون هناك نسر أكثر عدوانية، والذي يشهد طموحنا للوصول إلى دوري الدرجة الأولى في غضون ثلاث سنوات”.

وتغير شعار النادي بتواجد النسر واسم النادي عدا كلمة US” Citta di” والتي تعني المدينة.

ويأمل النادي الصقلي تكرار تجربة بارما الذي عاد للأضواء الدوري الإيطالي الدرجة الأولى خلال 3 مواسم فقط بعد إفلاسه وبدء المشاركة من جديد في الدرجة الرابعة.

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