رسميا – إسباني جديد في ملعب الإمارات.. سيبايوس ينضم إلى أرسنال

صانع الألعاب البالغ 22 عاما كان على رادار أندية توتنام وميلان الإيطالي لكنه فضل ارتداء قميص المدفعجية.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال رحب باللاعب قائلا عبر موقع النادي الرسمي “نحن سعداء لرؤية داني ينضم لنا، أنه لاعب موهوب يمتلك قدرات فنية هائلة وإبداعية”.

الإسباني سيرتدي القميص رقم 8 الذي ارتداه الويلزي آرون رامسي قبل الرحيل صوب يوفنتوس الإيطالي وسيكون متاحا للظهور الأول في كأس الإمارات يوم الأحد المقبل.

وساهم سيبايوس في فوز إسبانيا تحت 21 عاما بلقب يورو الشباب في آخر نسختين 2017 و2019 كما حصد جائزة أفضل لاعب في الأولى.

وصرح الإسباني البالغ 22 عاما عن انتقاله لموقع النادي قائلا “سعيد لارتداء هذا القميص والانضمام لناد تاريخي وتلك الخطوة في مسيرتي”.

وعن أسباب تفضيله أرسنال واصل “ثقة المدرب كانت مهمة بالنسبة لي في البداية وأنا متفهم مسؤولية ارتداء قميص أرسنال وفخور للغاية بذلك”.

وأضاف “أعرف الدوري الإنجليزي لأنني أتابعه في إسبانيا، هو دوري تكتيكي وكذلك بدني وسأحتاج للتأقلم مع الفريق ولا أطيق الانتظار للبدء”.

أتم “لم أتحدث إلى زملائي في الفريق حتى الآن لذلك لست متأكد من الهدف، لكن من الواضح أنني أتيت إلى هنا لتقديم كل ما أملك، لن يتمكن أحد من التشكيك في ذلك لأنه منذ اليوم الأول، سأقدم كل ما أملك وسأحاول تحقيق أهداف النادي”.

اللاعب انضم لصفوف ريال بيتيس ومن ثم لعب لريال مدريد في صيف 2017، إذ شارك في الموسم الأخير في 34 مباراة سجل 3 وصنع 2.

وصار سيبايوس الإسباني رقم 14 في صفوف الفريق اللندني، فكان مواطنه دينيس سواريز آخر من ارتدى قميص أرسنال الموسم المنقضى.

وسيتواجد سيبايوس رفقة هيكتور بيليرين وناتشو مونريال بقميص أرسنال ليُكمل مسيرة سيسك فابريجاس وخوزيه أنطونيو رييس وميكيل أرتيتا وسانتي كازرولا.

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