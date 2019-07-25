هيئة الانتخابات في تونس: ملزمون بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية بعد وفاة السبسي

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس، إن الهيئة ستكون ملزمة بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في وقت سابق اليوم.

وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون بأن تغيير موعد الانتخابات سيكون بهدف الالتزام بتطبيق ما جاء في الدستور، واحترام الآجال التي يحددها لسد الشغور المؤقت في السلطة.

وسيتولى رئيس البرلمان محمد الناصر بحسب الفصل 84 من الدستور، منصب الرئاسة بشكل مؤقت في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وتجري الانتخابات الرئاسية هذا العام يوم 17 نوفمبر، بينما التشريعية يوم السادس من أكتوبر.

وقال بافون إن الهيئة ستعقد اجتماعها في وقت لاحق للنظر في إمكانية تغيير أجندة الانتخابات.

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