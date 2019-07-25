اخبار

وزير الخارجية التونسي: جنازة وطنية للرئيس السبسي يوم السبت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وزير الخارجية التونسي: جنازة وطنية للرئيس السبسي يوم السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك