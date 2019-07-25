رئيس النواب التونسي يتولى رئاسة الجمهورية لمدة 90 يومًا خلفا للراحل السبسي

تونس 25 يوليو 2019 (وال) – توجه رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، اليوم الخميس، بكلمة إلى الشعب التونسي أعلن فيها أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم وذلك وفق الدستور .

ونعى الناصر الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم خبر وفاته في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، ونقل على إثرها إلى المستشفى ، حيث تلقى العلاج ومكث فيه نحو أسبوع.

وقرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية. (وال – تونس) ع ع

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