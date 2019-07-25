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رئيس النواب التونسي يتولى رئاسة الجمهورية لمدة 90 يومًا خلفا للراحل السبسي

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 25 يوليو 2019 (وال) – توجه رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، اليوم الخميس، بكلمة إلى الشعب التونسي أعلن فيها أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم وذلك وفق الدستور .

ونعى الناصر الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم خبر وفاته في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، ونقل على إثرها إلى المستشفى ، حيث تلقى العلاج ومكث فيه نحو أسبوع.

وقرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية. (وال – تونس) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • حل المشكلة الليبية على الطريقة التونسية او الجزائرية او السودانية فالدول الثلاث من دول الجوار ليس بها رئيس منتخب وراينا فى السودان مجلس عسكرى واذا كانت كلمة عسكرى ترعب المليشيات الارهابية طيب نخليها مدنية على الطريقة الجزائرية او التونسية ايضا فى ظل غياب رئيس منتخب من الشعب نفس الحال فى ليبيا لماذا لايكون رئيس البرلمان هو الرئيس المؤقت للبلاد وهذا امر واقع بالفعل فهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتبعه القيادة العامة للجيش وليتعاون الجميع فى سيطرة الجيش الوطنى على طرابلس ومصراته ثم يبدأ الحلول السلمية الانتقالية ثم اجراء الانتخابات والا نطبق التجربة السودانية او المصرية

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