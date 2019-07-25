رئيس البرلمان التونسي يؤدي اليمين القانونية كرئيس مؤقت للبلاد بعد وفاة السبسي

تونس-العنوان

أدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لتونس، اليوم الخميس، بعد إعلان رئاسة الجمهورية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، في المستشفى العسكري بتونس.

ووفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر، البالغ من العمر 85 عاما، الرئاسة لمدة تتراوح ما بين 45 يوما إلى 90 يوما كحد أقصى، يتم خلالها تنظيم الانتخابات.

وأعلنت الحكومة التونسية الحداد العام في البلاد لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام في جميع مؤسسات الدولة.

كما أعلنت أن يوم السبت سيشهد إقامة جنازة وطنية لتشيع جثمان الرئيس الراحل السبسي.

وأعربت اللجنة العامة للانتخابات في تونس عن نيتها تقديم موعد الانتخابات لتكون في وقت أقرب من ذلك المنصوص عليه في الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية