الرئيس الفلسطيني يعلن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية قررت اليوم الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل مباني فلسطينية في بلدة صور باهر.

وأضاف عباس في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله “على ضوء ما جري في اجتماع القيادة من مداولات وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من غد بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني”.

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