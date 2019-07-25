واشنطن وكابول تعتزمان تسريع الجهود لإنهاء الحرب في أفغانستان

توافق وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والرئيس الأفغاني أشرف غني، على “تسريع الجهود” للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب في أفغانستان، وفق بيان مشترك صدر الخميس.

وتشاور الرجلان هاتفيا الأربعاء، بعد جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فيها إنه يستطيع “أن يربح الحرب” بسهولة ولكنه لا يريد “قتل عشرة ملايين شخص”.

كان نظيره الأفغاني طالب واشنطن بـ”توضيحات”.

وأورد البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية أن بومبيو “أكد للرئيس غني أن استراتيجية الرئيس ترامب لم تتغير”، خصوصا بالنسبة إلى “الالتزام الأمريكية بانسحاب مشروط” للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضاف البيان أن الرجلين “توافقا على أن الوقت حان لتسريع الجهود للتوصل إلى إنهاء الحرب في أفغانستان عبر المفاوضات”.

ويعود الموفد الأمريكى زلماي خليل زاد هذا الأسبوع إلى كابول حيث أوفدت واشنطن رئيس أركانها الجنرال جوزف دانفورد “لبحث المراحل المقبلة على طريق السلام بالتفصيل”، بحسب بيان الخارجية.

ويتوجه الموفد الأمريكى بحلول بداية أغسطس مجددًا إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع طالبان.

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