رئيس الدوري الإيطالي يؤكد إقامة السوبر في السعودية

وأقيم السوبر الإيطالي الموسم الماضي بين يوفنتوس وميلان في جدة رغم المشاكل السياسية التي صاحبت المباراة.

لويجي تحدث لراديو 24 الإيطالي قائلا: “لدينا عقد معهم لثلاث نسخ من كأس السوبر وقد أقيمت واحدة بالفعل في جدة”.

وواصل “يريد الدوري الإيطالي احترام عقده، نحن لسنا ضد المملكة العربية السعودية ولن يُطلب منا اللعب هناك إلا بطلب محدد من الناديين”.

سبب آخر للاحتجاج ضد المملكة العربية السعودية هو الجرائم الإلكترونية، وبشكل أكثر تحديدا سرقة البث المباشر الممثل في قنوات بي أوت كيو.

وأتم “هناك الكثير من القلق، حيث يجب أن نبدأ في إعلام الناس بأن هذا النوع من المواقف يعد إجراميا، نحن نحاول العمل مع موفري الاستضافة وهذا يسمح بالبث، مع ضبط الجماهير في جميع أنحاء أوروبا بسبب محتوى غير قانوني”.

وسبق للسوبر الإيطالي أن أقيم في الدوحة عاصمة قطر ومن قبلها ليبيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن بين يوفنتوس بطل الدوري ولاتسيو بطل الكأس.

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