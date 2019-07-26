أمريكا تدعو كوريا الشمالية للامتناع عن مزيد من الاستفزازات واستئناف المحادثات

حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية اليوم الخميس على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات بعدما اختبرت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى، وقالت إنها تأمل في استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الدولة النووي.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية “نريد إجراء حوار دبلوماسي مع الكوريين الشماليين”.

وأضافت “ندعو إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات”.

وقالت “الإدارة ملتزمة بالحوار الدبلوماسي مع الكوريين الشماليين، ونحن نواصل المطالبة ونأمل في مضي تلك المفاوضات قدما”.

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