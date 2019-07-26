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رئيس تونس المؤقت: ملتزمون بحماية البلاد وتأمين مسار الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر التزامه بحماية البلاد وشعبها ومصالحها، وبتأمين مسار الانتخابات.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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