رئيس تونس المؤقت: ملتزمون بحماية البلاد وتأمين مسار الانتخابات

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر التزامه بحماية البلاد وشعبها ومصالحها، وبتأمين مسار الانتخابات.
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ايوان ليبيا
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