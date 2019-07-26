محذرا جارته الجنوبية.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على عملية إطلاق صاروخين قصيري المدى

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صباح الجمعة أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على إطلاق “نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكية” في “تحذير مهيب لكوريا الجنوبية”.

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