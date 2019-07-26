أردوغان ينقلب على الأخوة السوريين

أسابيع قليلة حاسمة، بيد أنها وضعت خطا فارقا لما قبلها وما بعدها، وذلك على خلفية المشهد السوري المعيش في عموم الأناضول، فعقب الانتخابات المحلية الأخيرة، والضربة القاصمة التي تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوعان، وتمثلت بخسارته المدن الكبري وفي القلب منها إسطنبول، تحول من سياسة الترحيب الواسع إلى النقيض مضطرا حتى لا يضيع منه حُكم كل تركيا، وها هي حكومته التي صعنت الاستضافة غير عابئة بتداعياتها المدمرة لحيوات الأناضوليين علي مدار سنوات ثماني مضت، تنقلب دون تمهل على ما كانت تصفهم بـ” الأخوة الأشقاء ” لتصدر جملة إجراءات لم تكن لتفعلها لو كان النصر حليفها في ماراثون البلديات.

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