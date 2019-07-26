إيران تطلق صاروخا باليستيا يصل مداه لـ 1000 كيلومتر

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية مساء الخميس، أن إيران أطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع، صاروخا باليستيا متوسط المدى قطع مسافة ألف كيلومتر.

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