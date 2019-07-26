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إيران تطلق صاروخا باليستيا يصل مداه لـ 1000 كيلومتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية مساء الخميس، أن إيران أطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع، صاروخا باليستيا متوسط المدى قطع مسافة ألف كيلومتر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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