اللواء مادي : رسالة أخيرة للمليشيات

ايوان ليبيا – وكالات :

إتهم اللواء إدريس مادي آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ” المليشيات و المجموعات المسلحة ” في طرابلس بنشر الفساد في الأرض الفساد وإفقار الدولة ومؤسساتها وفرض النفوذ عليها بقوة السلاح .

وقال اللواء إدريس مادي بأن القوات المسلحة باتت علي أعتاب حسم معركة تطهير العاصمة من هذه المليشيات المفسدة موجهاً لهم رسالة أخيرة للتراجع عن ماهم فيه قبل الحسم وتلاشي فرص العفو عنهم .

وأكد اللواء مادي بأن هذه المليشيات كانت سيف مسلط علي السلطة التنفيذية و رقاب الشعب الليبي طيلة هذه الفترة وبأنها منعت أي استقرار حقيقي للدولة حتى أصبحت ليبيا في مقدمة مصاف الدول الفاشلة وتحولت من دولة غنية لدولة يعيش قسم كبير من شعبها تحت خط الفقر بين جمع قادة هذه المليشيات الملايين في الداخل والخارج .

وعن رسالته الأخيرة لهذه المليشيات قال مادي : ” ننصح الشباب المغرر بهم في صفوف المليشيات بالرجوع لمنازلهم و ترك السلاح فالنتيجة لن تكون الا واحداً من إثنين الموت أو السجن وإطالة أمد الحرب ومايترتب عنها علي حساب الامن والاستقرار ” .

وفي رسالة أخرى ، دعا اللواء مادي كافة المواطنين إلى الإبتعاد فوراً عن مقرات المليشيات ومنع انتشارهم داخل مناطقهم وأحيائهم وأزقتهم داعياً كافة أفراد القوات المسلحة إلى الالتحاق بوحداتهم لتأدية دورهم في تأمين العاصمة وسكانها خلال الفترة القادمة كما حذر من إتخاذ المرافق والمباني المدنية والخدمية مقار لهذه المجموعات وداعميها .

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