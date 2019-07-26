القبض على سفاح الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات :

تمكنت عناصر الأمن في مدينة الزاوية، من القاء القبض على فراس غيث العموري منصور، المسؤول عن قتل سبعة أشخاص في مدينة الزاوية خلال الأشهر الماضية.

ونشر جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقع مرئي، يظهر فيه منصور، وهو يدلي باعترافات عن الجرائم التي ارتكبها، والتي من بينها الجريمة التي راح ضحيتها سبعة شباب من مدينة الزاوية.

وخلال المقطع المرئي، اعترف المعني بأنه تمكن من الفرار من السجن الذي يقبع فيه على ذمة قضية قتل سابقة سنة 2014، وتمكن في شهر نوفمبر 2018 تمكن من الهروب من السجن رفقة عشرة سجناء آخرين، وتمكن من الوصول إلى مدينة مسلاتة، التي عاد منها قبيل شهر رمضان بعد بدء عمليات تحرير طرابلس.

وعن تفاصيل جريمة قتل الشخاص السبعة، يقول إنه ذهب رفقة صديقين إلى استراحة ليلتقوا مع بقية الضحايا، حيث حدث خلاف بينه وبين أحد الشباب بسبب اقتسامهم لمبالغ مالية سابقة، مضيفا أنه خرج من الاستراحة بحجة جلب بعض الاحتياجات، ليتمكن من الوصول إلى بندقية كانت معه، وبعد أن عاد للمجموعة ووجه البندقية نحو بشير الترهوني ليرغمه على دفع المبلغ المالي، وعندها حاول شاب آخر يدعى “معتصم الرميح” الوصول إلى سلاحه فباغتهم برماية عشوائية ليتم قتل الجميع.

ويضيف منصور، بعد أن تأكد من مقتل الجميع قام بخلع جهاز حفظ الفيديو الخاص بكمرات المراقبة، ثم استولى على الأموال التي كانت في الاستراحة، وجمع الهواتف الخلوية الخاصة بالمجني عليهم، وغادر المكان وعندما حاول التصرف في الأموال التي قام بسرقتها وهي من العملة الأجنبية، تم النصب عليه، ليتم لاحقا القبض عليه، وهو الآن قيد التحقيق في عدة قضايا من بينها أكثر من قضية قتل.

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