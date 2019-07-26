بحث تأسيس كلية طب أسنان في درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت إدارة الخدمات الصحية في مدينة درنة، اجتماعا مع عدد من مدراء وعمداء الكليات العلمية والمؤسسات الصحية بالمدينة، بحضور عدد من الأطباء، لمناقشة إمكانية تأسيس كلية لطب الأسنان في درنة.

واتفق الحاضرون في الاجتماع، على أهمية تأسيس الكلية، في تعليمها وتخريجها كوادر طبية قادرة على تقديم الخدمات الصحية، في عدّة مجالات في طب الأسنان على وجه التحديد، وعلاج الأطفال وأمراض اللثة، وزرع الأسنان وتركيبها، في درنة وما جاورها من المناطق.

وتعهّد مدير عام مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي في درنة، بتوفير مقر خاص بالكلية، خدمة للمدينة والمناطق المحاذية لها.

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