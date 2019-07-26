استطلاع: غالبية الألمان يرغبون في اختبارات موحدة للثانوية العامة

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتهم في توحيد اختبارات شهادة الثانوية العامة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 80% من الألمان يؤيدون وضع اختبارات موحدة على مستوى ألمانيا لطلاب الثانوية العامة، بينما عارض هذه الفكرة 10% فقط من الذين شملهم الاستطلاع، ولم تحدد باقي النسبة موقفها من الأمر.

وأعرب 61% من الألمان عن رفضهم بأن تكون كل ولاية مختصة بالسياسة التعليمية فيها، بينما أيد 28% من الذين شملهم الاستطلاع ما يعرف باسم “الفيدرالية التعليمية”.

وتجدد الجدل حول اختبارات شهادة الثانوية العامة في ألمانيا بعدما شكا طلاب من صعوبة مسائل حسابية في بعض الاختبارات.

ودعا مؤخرا رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، والرئيسة المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مانويلا شفيزيج، ووزيرة التعليم المحلية في ولاية بادن-فورتمبرج، سوزانه أيزنمان، إلى توحيد اختبارات الثانوية العامة.

أجرى الاستطلاع معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية

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