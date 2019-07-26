إيران تمنح الهند حق زيارة 18 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

قال السفير الإيراني لدى بريطانيا إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو.

وأضاف السفير حميد بعيدي نجاد “السفارة الهندية في طهران مُنحت حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو”.

وتابع “هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى، قالت السفارة الهندية إنها وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر”.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة التي ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة الماضية.

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