خسائر النفط الليبي من إغلاق حقل الشرارة

ايوان ليبيا – وكالات :

تكبد إنتاج النفط الليبي خسائر تقدر بنحو 57 مليون دولار هذا الأسبوع إثر توقف إنتاج حقل الشرارة 3 أيام نتيجة إغلاق مشبوه لأحد صماماته من قبل مجموعة مجهولة، لكن المؤسسة الوطنية أعلنت استئناف الإنتاج بعد فتح الصمام.

كانت بداية هذه الخسائر مع إعلان مؤسسة النفط، الأحد، توقف الإنتاج في حقل الشرارة، إضافة إلى توقف شحن الخام عبر ميناء الزاوية، وجددت المؤسسة إدانتها هذا العمل التخريبي، الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه، وأشارت إلى تواصل السلطات المعنية بحثها عن مرتكبي هذا الفعل الشائن.

وتسبب الإغلاق الذي استمر 3 أيام في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل يوميا بقيمة قرابة 19 مليون دولار، وذلك وفق تقديرات مؤسسة النفط، التي أعلنت فرض القوة القاهرة فيه.

لكن وبعد مضي 3 أيام من هذا الحادث، أكدت المؤسسة في بيان «رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية، بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية».

وتراجعت إيرادات شهر يونيو من مبيعات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 25% مقارنة بمايو الماضي بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وفق مؤسسة النفط، حيث بلغت 1.7 مليار دولار بانخفاض قدره 580 مليون دولار، كما سجلت عائدات النفط والغاز المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار–أي بانخفاض قدره 11.2% مقارنة بالعام الماضي.

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