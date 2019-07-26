شحن مليون برميل نفط إلى الصين

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر ملاحي أن ناقلة نفط أجنبية أكملت شحن 600 ألف برميل من النفط الخام من ميناء رأس لانوف ودخلت إلى ميناء الزويتينة استعدادا لشحن 400 ألف برميل.

وأوضح ذات المصدر أن ناقلة النفط الأجنبية ستتوجه خلال الساعات المقبلة إلى دولة الصين لشحن الحمولة التي تُقدر بمليون برميل نفط إلى هناك.

ونشر ميناء طرابلس بيانات حديثة للسفن الراسية أوضحت رسو ناقلة المحروقات أنوار الخليج على الرصيف رقم 30، وتقدر حمولتها بأكثر من 23 ألف طن من البنزين.

وبحسب بيانات الميناء، فقد دخلت السفينة نيكولا الرصيف رقم 27 استعدادا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 187 حاوية.

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