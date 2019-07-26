كهربا يشارك 90 دقيقة في ظهوره الأول مع أفيش

أفيش خسر بهدف مقابل لا شيء أمام فييرينسي البرتغالي في لقاء ودي.

أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الزمالك الأسبق دفع بكل صفقات الفريق الجديدة، سواء منذ الشوط الأول أو في الشوط الثاني.

كهربا بدأ المباراة كأساسي وأكملها حتى نهايتها.

في الشوط الأول لعب كهربا كمهاجم صريح في خطة 4-4-2، قبل أن يتغير مركزه في الشوط الثاني ويشارك خلف المهاجمين.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 18 عن طريق جواو تافاريز.

وأعلن النادي البرتغالي يوم الخميس تعاقده مع كهربا لمدة موسمين.

وينطلق الدوري البرتغالي في الـ 11 من شهر أغسطس المقبل.

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