طائرة مسيرة تدمر طائرة خصصها الجيش لنقل الحجاج

ايوان ليبيا – ارم نيوز :

أعلن المركز الإعلامي لعمليات الكرامة في ليبيا، أن قاعدة الجفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش قرب مدينة هون وسط البلاد، تعرضت لغارة جوية بوساطة طائرة مُسيّرة يعتقد أنّها تركية.

وذكر المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ اليوم الجمعة، أن طائرة ”مسيّرة تركية“ استهدفت قاعدة الجفرة العسكرية.

وحسب المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، فإن الغارة استهدفت طائرة نقل في قاعدة الجفرة خصصها الجيش الليبي لنقل فوج من الحجاج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة للتوجه إلى الأراضي المقدسة.

وتداولت وسائل إعلامية ليبية حدوث غارة جوية على مدينة الجفرة ليلة أمس، وهي المحاولة الثانية لاستهداف القاعدة بعد أن فشلت المحاولة الأولى عبر طائرة مسيرة أسقطها الجيش الليبي.

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