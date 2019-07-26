روسيا تحذر من عواقب سيواجهها الإعلام البريطاني بعد تغريم آر تي

حذرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، من التبعات التي ستواجهها وسائل إعلام بريطانية بعد أن فرضت هيئة مراقبة الاتصالات البريطانية غرامة كبيرة على شبكة الأخبار الحكومية الروسية “آر تي”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “يجب أن تكون وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا مستعدة لمواجهة عواقب تصرفات لندن الرسمية”.

وتم وصف الغرامة بأنها عمل يدل على “رقابة مباشرة”.

وأضافت وزارة الخارجية: “إننا نشهد طريقة محاولة السلطات البريطانية بكل وسيلة للحد من أنشطة وسائل الإعلام الروسية في البلاد، وتستخدم الآن النفوذ المالي”.

وكانت شبكة “آر تي” نددت بقرار هيئة الاتصالات البريطانية تغريمها 250 ألف دولار، واعتبرته مخالفا للقانون.

وقالت الشبكة في بيان، إثر صدور قرار هيئة الاتصالات البريطانية، اليوم الجمعة: “نشعر بالاستياء من فرض هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة غرامة علينا دون انتظار قرار المحكمة، الذي يجب أن يثبت ما إذا كانت شكاوى هيئة الاتصال بشأن القناة قانونية.

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