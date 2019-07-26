سكاي: يوفنتوس يستغل تعثر إنتر في ضم لوكاكو.. سيستخدم ورقة رابحة لضم البلجيكي

وأشار الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة “سكاي سبورت” في فرعها الإيطالي إلى أن يوفنتوس قرر إغراء يونايتد بضم باولو ديبالا ضمن الصفقة.

ويتوقف الأمر الآن على ديبالا هل سيقبل بالانتقال إلى يونايتد أم لا قبل التقدم بعرض للنادي الإنجليزي.

يذكر أن آخر عرض تقدم به إنتر ميلان ليونايتد هو 60 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات وهو ما لم يقبله النادي الإنجليزي.

ويريد يونايتد الحصول على 85 مليون يورو وأعطى إنتر مهلة قبل أن يرفض مناقشة عروض أخرى لمهاجمه البلجيكي.

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