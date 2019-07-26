التشيرنجيتو: خامس مستمر في ريال مدريد

النجم الكولومبي مستمر في صفوف ريال مدريد بالموسم المقبل، بحسب جوسيب بيدريرول مقدّم برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني.

وغرّد بيدريرول عبر تويتر قائلا:

“انتباه! خامس باقٍ في ريال مدريد. إنه قرار النادي هذه المرة”.

من جانبه، وعندما سُئل زيدان مدرب ريال مدريد عن وضع خامس خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة أتليتكو مدريد الودية، أجاب: “مصيره في يد النادي”.

خامس (28 عاما) شارك مؤخرا في كوبا أمريكا 2019 مع بلاده كولومبيا، وودعها من الدور ربع النهائي، مما يجعل انضمامه لمعسكر إعداد ريال مدريد وشيكا.

اللاعب انضم إلى الميرنجي عام 2014 قادما من موناكو، وتمتع بدقائق لعب كثيرة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي ورافا بينيتث، حتى حضر زيدان في يناير 2016، وأخرجه من حساباته.

طوال موسم ونصف لاحق لم يكن خامس لاعبا محوريا في مخططات زيدان، ليخرج “القهوجي” في إعارة لمدة موسمين إلى بايرن ميونيخ الألماني.

مع نهاية إعارته، فضّلت إدارة بايرن عدم تفعيل بند أحقية الشراء المتواجد في عقده، ليعود خامس إلى ريال مدريد الذي شهد عودة زيدان لكرسي القيادة الفنية في نهاية الموسم الماضي.

هداف كأس العالم 2014 خاض إجمالا 111 مباراة بقميص ريال مدريد، سجّل خلالها 36 هدفا، وصنع 40.

خامس مطلوب بشدة في أتليتكو مدريد بحسب العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، لكن ريال مدريد يبدو قد اكتفى من إهداء لاعبيه للغريم، إذ يضم الروخيبلانكوس في صفوفه حاليا 3 لاعبين من مدرسة ريال مدريد، هم: ماركوس يورينتي، ألفارو موراتا، ماريو هيرموسو.

إصابة أسينسيو ورحيل بيل

بقاء خامس قد يبدو مرتبطا بالمستجدات الحاصلة في قائمة ريال مدريد، فـ ماركو أسينسيو جناح الفريق الشاب تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أرسنال الودية، مما يبعده لأشهر طويلة عن الميرنجي.

أما الويلزي جاريث بيل، فاقترب رحيله بناء على قرار زيدان، ويبدو على وشك الانتقال إلى الدوري الصيني.

مما يحد من الخيارات الهجومية في قائمة ريال مدريد، إذ لا يمتلك زيدان أي لاعب أعسر سوى الياباني تاكيفوسا كوبو الذي سيلعب في ريال مدريد كاستيا على الأرجح.

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