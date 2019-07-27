قنونو: دمّرنا مخازن ذخيرة وطائرات ودبابات تابعة للجيش

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع للوفاق، دمّر فجر الأمس الجمعة، مخزنا للذخيرة في قاعدة الجفرة الجوية، واستهدف بوابة تابعة للجيش الوطني على طريق هون طرابلس،ودمّر حضيرة طائرات مسيرة، وأعطب طائرة شحن يوشن 76 تستخدم لنقل الذخيرة.

وأشار قنونو إن قوات الوفاق نجحت في تحقيق أهدافها، بعد تخطيط مخابراتي عالي المستوى، وأن قوات الوفاق عمِلت طيلة الشهر بصمت، ومنها إسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش للجيش الوطني، بمنطقة قصر بن غشير. وأفشلت عملية دخول للجيش إلى عين زارة، وتدمير آليات ودبابات، إضافة إلى استحواذ قوات الوفاق على آليات عسكرية تحمل مضادات للطائرات وتدمير آلية أخرى.

وأضاف المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق نجحت في قطع الإمداد على قوات الجيش الوطني، طيلة الفترة الماضية.

وحول العملية التي نفذتها الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، بالقبض على 3 قادة ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي، ذكر قنونو أن التحقيقات الأولية مع الإرهابيين، أوضحت أنهم دخلوا لطرابلس، بعد أن استلموا الأموال من الجيش الوطني، مقابل دخولهم. بحسب ما ذكره المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو

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