رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكر رئيس جامعة القاهرة في خطاب رسمي

قدمت وزارة الخارجية الشكر إلي الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، علي استضافة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا وتنظيم لقاء مع طلاب الجامعة حول العديد من القضايا الخارجية، وذلك في خطاب من السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وأثنت في خطابها الرسمي على الدكتور محمد الخشت لأعماله الهائلة التي أنجزها قائلة: “أود أيضًا أن أثني عليك على العمل الهائل الذي أنجزته في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل؛ ولتحقيق الإنجازات المتميزة في أقدم جامعة في العالم العربي، والتي تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و 26 كلية و167 مركزا بحثيا”. من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن استضافة ” اسبينوزا “، تأتي ضمن خطة الجامعة للتحول نحو العالمية من خلال تنظم لقاءات دورية لطلاب الجامعة وأساتذتها مع الشخصيات الدولية البارزة في كافة المجالات سواء الفنية أو السياسية أو الثقافية في إطار مشروع تطوير العقل الذي أطلقناه في جامعة القاهرة. وقال الدكتور محمد الخشت، إن استضافة ” اسبينوزا “، تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة دائما ما تعمل وفقاً لتوجهات السياسة المصرية الدولية من أجل خدمة أهداف الانفتاح علي العالم والتعاون الدولي ، وتقديم كل ما هو جديد من أفكار ورؤي وأطروحات تدعم التنوع والتعددية والسلام العالمي. وشدد رئيس جامعة القاهرة، علي أن استراتيجية الجامعة لا تقوم علي تطوير التعليم والمناهج وحسب، وإنما تعمل علي بناء شخصية الإنسان القادر على العمل الدولي في ظل عالم متغير ومتعدد الأطراف بناء على قيم التسامح وقبول الاخر، وان الجامعة تتحمل المسئولية من أجل تجهيز خريجين بمواصفات دولية ليكونوا قادة المستقبل في كافة المجالات.

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