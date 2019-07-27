ترامب: التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة ليست تحذيرا لواشنطن

قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من أهمّية التجربة الصاروخيّة الأخيرة لكوريا الشماليّة، معتبرًا أنّها “تحذير” لسيول وليس لواشنطن.

واتّفق ترامب وكيم خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

لكنّ هذا الالتزام لم يُنفَّذ، في وقت حذّرت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة من أنّ العمليّة يُمكن أن تفشل إذا جرت تلك التدريبات العسكريّة في أغسطس كما هو مقرّر. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي الذي جعل من التقارب مع كيم أحد محاور سياسته الخارجيّة، إنّ الزعيم الكوري الشمالي “لم يُوجّه تحذيرًا إلى الولايات المتحدة”، مضيفا انّ الكوريّتين “لديهما خلافات”. وتابع ترامب “علاقتي بكيم جيدة جدا. سنرى ما سيحصل”.

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