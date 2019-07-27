عقب انتشال أكثر من ثلاثين جثة لمهاجرين من شواطئ الخمس .. غوتيريش: ليبيا ليست بلداً آمناً للاجئين

الخمس 27 يوليو 2019 (وال) – عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن حزنه وآسفه الشديدين إزاء الحادثة الذي تعرض لها قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا قبل يومين، مؤكدا أنها خطر عليهم كونها ليست بلدا آمنا للجوء.

غوتيريش قال على لسان المتحدث باسمه، فرحان حق، إنه يجب معاملة اللاجئين بكرامة واحترام وفقا للقانون الدولي.

وأعرب عن قلقه من الأنباء التي تفيد بأن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أعيدوا إلى مركز إيواء قريب من منشأة عسكرية في طرابلس، في إشارة إلى مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.

وتمكن الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس، من انتشال أكثر من ثلاثين جثة تعود لمهاجرين غير قانونيين على شواطئ منطقة لبدة، شرق المدينة.

وقال الهلال الأحمر في منشور له، إن الجثث تعود لغرق سفينة قبالة سواحل مدينة الخمس، تقل مهاجرين من عدة جنسيات عربية وإفريقية، بينهم نساء وأطفال، مضيفا أن عمليات البحث ما تزال مستمرة.

يشار إلى أن ليبيا سجلت فاجعة جديدة قبالة سواحلها بعد غرق قارب مهاجرين قرب الخمس في حادثة فقد على إثرها قرابة 150 مهاجرا حياتهم، فيما أعلن خفر السواحل أن 250 مهاجرا كانوا على متن القارب جرى إنقاذ 134 منهم، وانتشال جثة واحدة، فيما بقي بقية الركاب الـ115 في عداد المفقودين. (وال – الخمس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال