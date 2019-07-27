محتجو هونغ كونغ يتحدون حظرا وينزلون إلى الشارع

هونغ كونغ-العنوان

تدفق متظاهرون من هونغ كونغ اليوم السبت رغم حظر أعلنته الشرطة، على شوارع يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين حيث اعتدى رجال يشتبه بانتمائهم لعصابات عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيدين للديموقراطية.

وقد انهال رجال يرتدون قمصان بيضاء ومسلحون بالمضارب والعصي، بالضرب الأحد على متظاهرين معارضين للحكومة كانوا عائدين إلى منازلهم بعد تظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونغ. وتقول السلطات الطبية أن 45 شخصا أصيبوا بجروح.

وارتفع عدد كبير من الأصوات التي تنتقد لبطء تدخل الشرطة في هذه المنطقة التي عادت في 1997 إلى السيادة الصينية. وتحدثت الشرطة عن توقيف 12 شخصا هم على صلة بأعمال العنف هذه.

وتشهد هونغ كونغ، المركز المالي الدولي الرفيع المستوى، منذ سبعة أسابيع تظاهرات حاشدة سلمية ضد الحكومة، مع مواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة.

وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقا ويهدف الى السماح بعمليات تسليم مطلوبين الى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.

وتوافد متظاهرون عازمون على تحدي الحظر، بعد الظهر إلى محطة يوين لونغ الرئيسية والشوارع المجاورة. وبقيت الشرطة، الموجودة بأعداد كبيرة، بعيدة. وأغلق عدد كبير من المتاجر. وخلافا للتظاهرات السابقة، كان عدد قليل من المتظاهرين يحملون لافتات ورايات.

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