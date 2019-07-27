فيليكس بعد الفوز على ريال مدريد: إسقاط غريمك التقليدي له مذاق خاص

وقال فيليكس (19 عاما) في تصريحات صحفية:”أمر إيجابي. الفوز على الغريم التقليدي دائما له مذاق خاص. هذا الانتصار يمنحنا ثقة، لكن سنواصل العمل بنفس الطريقة التي قمنا بها حتى الآن”.

وأضاف اللاعب المنتقل حديثا من بنفيكا إلى أتليتكو “أريد تسجيل أكثر عدد من الأهداف لنستطيع بلوغ ما نصبو إليه. حين ترتدي قميص أتليتكو، عليك دائما تقديم كل ما لديك. اللاعبون الجدد تأقلموا جيدا وعملوا بكد كبير”.

وفيليكس، المتوج مع البرتغال بدوري أمم أوروبا 2018-2019، انضم إلى فريق روخيبلانكوس مقابل 70 مليون يورو.

واستعدادا للموسم الجديد تعاقد أتليتكو مع فيليكس وماركوس يورينتي وماريو هيرموسو وكيران تريبيير وفيليبي ورينان لودي وإيفان سابونييتش وهيكتور هيريرا.

ورحل عن النادي أنطوان جريزمان ولوكاس هيرنانديز ورودري وجيلسون مارتينز ولوسيانو فييتو وبرنارد مينساه وفيليبي لويس ودييجو جودين وأندريه مورييرا ونوين بيريز وأكسيل ويرنر وخوان فران.

وحقق رجال المدرب دييجو سيميوني ثاني فوز لهم في الكأس الدولية للأبطال بعدما انتصروا بركلات الترجيح على جوادالاخارا المكسيكي يوم الأربعاء.

ويلعب الفريق يوم الخميس أمام نجوم الدوري الأمريكي وفي 3 أغسطس يواجه يوفنتوس في الكأس الدولية للأبطال.

ويستهل فريق روخيبلانكوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه خيتافي في 18 أغسطس.

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