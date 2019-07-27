شاهد – ملخص ما قدمه تريزيجيه في ظهوره الأول مع أستون فيلا

أستون فيلا واجه تشارلتون أثلتيك في لقاء ودي ضمن استعدادات الموسم الجديد.

تريزيجيه شارك أساسيا وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول لصالحه بهدف مقابل لا شيء عن طريق الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي.

وخرج تريزيجيه وأحمد المحمدي وأنور الغازي عقب نهاية الشوط الأول.

وتعد مواجهة أستون فيلا أمام تشارلتون هي الودية قبل الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا.

وفاز فيلا على مينيسوتا يونايتد الأمريكي وشروزبري تاون ووالسال الإنجليزيين ويواجه لايبزيج الألماني في 3 أغسطس.

ويستهل فيلا مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه توتنام.

وانضم تريزيجيه نجم الفراعنة إلى أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي.

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