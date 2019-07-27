الظهور الثاني.. كهربا يشارك في انتصار أفيش على ناسيونال ماديرا

أفيش انتصر على ناسيونال ماديرا بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي أقيم اليوم السبت.

أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الزمالك الأسبق دفع بـ كهربا منذ البداية للمرة الثانية على التوالي بعدما

وشارك كهربا أساسيا قبل أن يغادر في الشوط الثاني.

وافتتح البرازيلي كاليندي أهداف المباراة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول ليعلن تقدم ناسيونال ماديرا.

لكن أفيش نجح في قلب الطاولة في الشوط الثاني وسجل مرتين عن طريق ويلينتون والإيراني ميلاد محمدي في الدقيقتين 75 و77.

وأعلن النادي البرتغالي يوم الخميس تعاقده مع كهربا لمدة موسمين.

وينطلق الدوري البرتغالي في الـ 11 من شهر أغسطس المقبل.

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