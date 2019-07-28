بيان وزارة الدفاع الإيطالية حول جنودها في مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت وزارة الدفاع الإيطالية بياناً توضيحياً حول الضربات الجوية التي إستهدفت فجر السبت قاعدة مصراتة الجوية حيث تتمركز قواتها مؤكدة عدم تضرر أي قوة إيطالية أو البنى التحتية المستخدمة من قبل وحداتها العسكرية العاملة بالقاعدة .

وأضافت الوزارة “تعمل الكتيبة الإيطالية في ليبيا في إطار بعثة المساعدة والدعم الثنائية (MIASIT) إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا في انسجام مع خطوط التدخل التي حددتها الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن الوحدة تضم أفرادًا مهمتهم تقديم المساعدة الصحية والدعم والتدريب والاستشارات والتوجيه. أما في طرابلس، هناك أيضًا سفينة تابعة للبحرية الإيطالية تنفذ مهام الدعم الفني اللوجستي للبحرية الليبية كجزء من العملية الوطنية.

ومن جهتها نفت صحيفة لاستامبا الإيطالية أيضاً إصابة أي هدف إيطالي داخل القاعدة مؤكدة أن القوة التي قوامها 300 عنصر لم تتأثر لكن تقارير إيطالية أخرى تحدثت عن إصابة حظيرة للطائرات ومستودع ذخائر ومقتل عدد من الأفراد التابعين للجماعات المسلحة في مصراتة .

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