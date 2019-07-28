معالجة آثار الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا – وكالات :

نظمت وزارة المالية في حكومة الوفاق وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الإقتصاد والصناعة امس السبت ندوة في طرابلس بعنوان { السياسات الإقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة } .

وأُستعرض بداية خلال الندوة مؤشرات الإقتصاد الليبي والسياسات الإقتصادية المطبقة منها المالية ، والنقدية ، والتجارية ومتابعة ما تم تنفيده منها كما تناول الحاضرون الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي أقره المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي والتوقعات المستقبلية حوله وفقاً لبيان صادر من المالية بالخصوص .

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن الندوة تطرقت أيضاً بشكل خاص للآثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتأثيره على كل القطاعات الإقتصادية وعلى مستوى المعيشة للمواطن وكذلك على وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات .

ووفقاً للبيان ، فقد خلصت الندوة أيضاً في ختامها لعدد من التوصيات أهمها تفعيل لجنة السياسات الإقتصادية وتضمين السياسات المصحابة كالسياسة الاجتماعية والعمالية وإستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي بما يضمن الإستقرار والإستدامة المالية .

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