اللواء 73 يسيطر على كوبري القربولي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، سيطرته على كوبري القربولي، بالقرب من عين زارة، بعد نجاحه في استدراج المجموعات المسلحة، لمحور النقلية، والتقدّم بشكل كبير في باقي المحاور.

وأوضح المركز الإعلامي للواء 73، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن قوات الجيش الوطني تراجعت إلى نصف معسكر النقلية، حفاظًا على أفراد الجيش من تمركزات المجموعات المسلحة.

وأشار المركز، إن اللواء أعدّ خطة وتُنفّذ بشكل دقيق، وِفقا للتعلميات التي أصدرتها غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.

ونفّد الجيش الوطني عملية نوعية، بمنطقة القربولي، والمواقع الأخرى القريبة منها، وِفقًا لخطة عسكرية أعدتها غرفة عمليات المنطقة الغربية، بحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، يوم أمس.

وشهد محيط كوبري الفروسية، يوم أمس، اشتباكات مسلحة، بعد معارك خاضها اللواء 73 ضد المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا