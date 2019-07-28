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متظاهرو هونج كونج ينتفضون ضد قانون الشر لتسليم المطلوبين للصين | صور

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نظم آلاف الأشخاص مسيرات في مختلف أنحاء شوارع المنطقة التي توجد بها الحكومة المركزية وكذلك المناطق التجارية اليوم الأحد، في أحدث احتجاج ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين وتعامل السلطات مع المعارضين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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