متظاهرو هونج كونج ينتفضون ضد قانون الشر لتسليم المطلوبين للصين | صور

نظم آلاف الأشخاص مسيرات في مختلف أنحاء شوارع المنطقة التي توجد بها الحكومة المركزية وكذلك المناطق التجارية اليوم الأحد، في أحدث احتجاج ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين وتعامل السلطات مع المعارضين.

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