جريزمان: العالم ينصت حين يتكلم ميسي.. أحترق شوقا للعب بجانبه

وقال الفرنسي في حوار مع صحيفة سبورت الإسبانية:”كلماته أسعدتني كثيرا (حين قال ميسي إن جريزمان من الأفضل في العالم). إنه الأفضل. حين يتكلم العالم كله ينصت. يعلم هذا. ما قاله عني يجعلني فخورا جدا. أصر أني متشوق للعب معه أخيرا”.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 28 عاما “أود مقابلته، التعرف عليه، مشاهدته في المران، اللعب معه، إرسال تمريرات حاسمة. فكرت في الأمر وأنا على فراشي، في التدريب، وشاهدت لقطات مصورة. تتخيل الفيلم في عقلك وأعلم أن الأمر سيسير بشكل جيد”.

وانتقل جريزمان لاعب فرنسا إلى برشلونة مقابل 130 مليون يورو قادما من أتليتكو مدريد.

ولم يلعب جريزمان مع ميسي حتى الآن نظرا لقضاء الأخير اجازة عقب مشاركته في كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

وأول مباراة رسمية لبرشلونة في الموسم الجديد ستكون أمام مضيفه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في 16 أغسطس.

ويدافع برشلونة عن لقبه في البطولة المحلية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا