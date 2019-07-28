لاعب ليفربول الجديد: الحلم أصبح حقيقة

فقد أعلن نادي ليفربول عن ضم ثاني صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية، هارفي إيليوت لاعب وسط فولام الإنجليزي صاحب الـ16 عاما.

وقال هارفي إليوت عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “سعيد للغاية أن أتمكن من إعلان تعاقدي مع نادي ليفربول”.

وأضاف “إن الانضمام إلى النادي الذي شجعته منذ الصغر بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي ولعائلتي”.

وأردف “لا أستطيع الانتظار للبدء في المشاركة، سيكون شعورًا رائعًا حقًا أن أرتدي القميص الأحمر الشهير”.

وأتم “سأبذل قصارى جهدي للنادي وأشعر أن ملعب أنفيلد هو المكان المثالي لي للتطور والتقدم كلاعب”.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :”صاحب الـ16 عاما ينضم للفريق بعدما شارك في 3 مباريات مع الفريق الأول لفولام خلال الموسم الماضي”.

وواصل :”اللاعب سيكون جزء من تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ودية ضد نابولي في إدنبرة ثم المعسكر التدريبي في إيفيان”.

صاحب الـ16 عاما يعد أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، ولفت أنظار كبار أندية أوروبا من ضمنها برشلونة وريال مدريد وريد بول لايبزج.

قواعد الاتحاد الإنجليزي لا تسمح للاعبين تحت 17 عاما بالتوقيع على أي عقود احترافية. ما دفع ليفربول للدخول في مفاوضات مع فولام من أجل دفع تعويض مناسب خاصة وأن لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما يعد واحدا من أبرز المواهب الإنجليزية حاليا.

وشارك إيليوت وهو في عمر الـ15 مع فولام في كأس الرابطة ثم بعد ذلك أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي في مشاركته خلال خسارة فولام أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 وكان عمره 16 عاما و30 يوما.

وكان سكوت باركر مدرب فولام الذي منح اللاعب فرصة المشاركة لأول مرة في هذه السن قد وصفه في وقت سابق بـ”موهبة لا تصدق”.

ويلعب إيليوت في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر، وشارك في دوري الشباب الإنجليزي في 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويعد صاحب الـ16 عاما هو ثاني صفقات ليفربول الصيفية، بعد أن كان النادي قد ضم سيب فان دين برج مدافع زفوله الهولندي صاحب الـ17 عاما.

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